"سانا": الدفاعات السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
وكالات
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.
وقالت الوكالة السورية الرسمية، إن عدوانًا إسرائيليًا يشن غارات جوية على المنطقة الجنوبية في سوريا.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إن هناك سماع دوي انفجارات قوية في محافظة القنيطرة السورية.
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