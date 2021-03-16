أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"سانا": الدفاعات السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

11:26 م الثلاثاء 16 مارس 2021
"سانا": الدفاعات السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السورية

وكالات

‏ذكرت ‏وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.

وقالت الوكالة السورية الرسمية، إن عدوانًا إسرائيليًا يشن غارات جوية على المنطقة الجنوبية في سوريا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية عن ‏وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إن هناك سماع دوي انفجارات قوية في محافظة القنيطرة السورية.

الدفاعات السورية عدوان إسرائيلي غارات جوية سوريا

الخبر التالى:

وزير المواصلات الليبي يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يسقط أمام الترجي وينتظر "المستحيل" في دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا