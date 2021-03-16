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هيئة صحية بريطانية تحقق في حالتي إصابة بسلالة جديدة لكورونا اكتشفت بالفلبين

09:49 م الثلاثاء 16 مارس 2021
هيئة صحية بريطانية تحقق في حالتي إصابة بسلالة جديدة لكورونا اكتشفت بالفلبين

بريطانيا

وكالات

‏بدأت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، تحقيقًا في حالتي إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت أول مرة بالفلبين، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأعلنت الهيئة، عن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور في البرازيل، وإصابتين في الفلبين.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات بهذا النوع من الفيروس في البلاد إلى 12 ولفتت إلى أن الإصابتين الجديدتين وافدتان من البرازيل.

وأضافت أنه تم رصد إصابتين بفيروس كورونا المتحور في الفلبين، واحدة منهما وافدة والأخرى قيد التحقيق بشأنها.

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