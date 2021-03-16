الفلبين تعلن حظر تجوال لمدة أسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا
وكالات
فرضت الفلبين حظر تجوال لمدة أسبوعين على محيط العاصمة مانيلا، بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت "يورونيوز".
وأغلقت السلطات بلدتين وفندقين يوم الخميس الماضي، وجددت الشرطة من تحذيراتها للمواطنين من التقبيل والعناق وغير ذلك من "مظاهر المودة العامة".
وأعادت مناطق أخرى بالعاصمة وبعض المدن فرض الإغلاق وحظر التجوال ليلاً في عدة أحياء. وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن ثبتت إصابة المتحدث باسم الرئيس، الذي كان الصوت الرائد في البلاد في التعامل مع الوباء.
وسجلت الفلبين أكثر من 621.498 حالة إصابة بالوباء و12829 حالة وفاة.
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