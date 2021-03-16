أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الفلبين تعلن حظر تجوال لمدة أسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

09:44 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الفلبين تعلن حظر تجوال لمدة أسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

شرطة الفلبين

وكالات

فرضت الفلبين حظر تجوال لمدة أسبوعين على محيط العاصمة مانيلا، بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأغلقت السلطات بلدتين وفندقين يوم الخميس الماضي، وجددت الشرطة من تحذيراتها للمواطنين من التقبيل والعناق وغير ذلك من "مظاهر المودة العامة".

وأعادت مناطق أخرى بالعاصمة وبعض المدن فرض الإغلاق وحظر التجوال ليلاً في عدة أحياء. وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن ثبتت إصابة المتحدث باسم الرئيس، الذي كان الصوت الرائد في البلاد في التعامل مع الوباء.

وسجلت الفلبين أكثر من 621.498 حالة إصابة بالوباء و12829 حالة وفاة.

حظر تجوال الفلبين فيروس كورونا

الخبر التالى:

هيئة صحية بريطانية تحقق في حالتي إصابة بسلالة جديدة لكورونا اكتشفت بالفلبين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 0-0 الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا