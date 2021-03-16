أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض

09:39 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، إن ‏ المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينج أجرى محادثات مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

و‏‎قالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ممتنة للشراكة العمانية ولجهود عمان لدفع السلام في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى ‎اليمن يعمل مع المبعوث الأممي ودول إقليمية للتوصل لوقف لإطلاق النار. وأنه سيعود إلى المنطقة إذا كان الحوثيون مستعدين للتفاوض.

‏وأشار إلى أن بلاده لا تزال تشعر بقلق عميق من تكرار هجمات ‎الحوثيين ضد ‎السعودية، وأنها تعتقد أن طهران يمكنها لعب دورًا مؤثرًا وإيجابيًا في إنهاء الصراع اليمني.

وزارة الخارجية الأمريكية اليمن تيم ليندركينج الحوثيين

الخبر التالى:

الفلبين تعلن حظر تجوال لمدة أسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 0-0 الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا