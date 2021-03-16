التحالف: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذه هجومًا قبالة ميناء الصليف
السعودية- (أ ش أ):
أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير زورق مفخخ يتبع للحوثيين، قبيل تنفيذه هجومًا وشيكًا مقابل ميناء الصليف شمال الغربي مدينة الحديدة.
وذكر التحالف العربي، في بيان أوردته قناة العربية الحدث، أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وأن جماعة "أنصار الله" الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة؛ لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.
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