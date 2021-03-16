أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

قوات ولاية أمهرة الإثيوبية تستولي على أراضي في تيجراي

08:56 م الثلاثاء 16 مارس 2021
قوات ولاية أمهرة الإثيوبية تستولي على أراضي في تيجراي

أزمة تيجراي

أديس أبابا - (د ب أ)

يجري حاليًا استخدام نزاع داخلي في إثيوبيا لتسوية نزاع إقليمي طويل الأمد بين اثنتين من ولاياتها الشمالية.

وقال جيزاتشيو مولونه المتحدث باسم حكومة أمهرة، إن قوات من ولاية أمهرة سيطرت على عدة مناطق في تيجراي بعد دعم القوات الاتحادية التي نفذت عملية توغل في أراضي جارتها. واستمر القتال في تيجراي منذ أن أمر رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش بالرد بعد أن هاجمت قوات موالية لحزب تيجراي الحاكم معسكرا للجيش في نوفمبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن جيزاتشو قوله إن الأرض تم الاستيلاء عليها بالقوة وأعيدت الآن بالقوة، على الرغم من أنه لم يكن هدفنا الأصلي، إلا أنه حدث بشكل تلقائى.

وتدعي عرقية الأمهرة، وهي إحدى أكبر مجموعتين عرقيتين في إثيوبيا، أن الأراضي المتنازع عليها تقع تحت سلطتها القضائية.

واضطرت الأمهرة إلى التخلي عن السلطة في عام 1991 بعد أن استولى تحالف بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي على البلاد وأعاد تشكيلها إلى تسع ولايات شبه مستقلة. وتأسست الولاية العاشرة العام الماضي.

أزمة تيجراي إثيوبيا أديس أبابا حكومة أمهرة

الخبر التالى:

قائد عسكري إثيوبي: هناك "حرب قذرة" في تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 0-0 الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا