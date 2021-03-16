أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مسؤول ليبي يدعو البرلمان للإسراع في حسم ملف المناصب السيادية

07:54 م الثلاثاء 16 مارس 2021
مسؤول ليبي يدعو البرلمان للإسراع في حسم ملف المناصب السيادية

مجلس النواب الليبي

ليبيا - (أ ش أ)

دعا عضو مجلس النواب الليبي رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، البرلمان إلى الإسراع في حسم ملف المناصب السيادية.

وشدد هدية، وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم الثلاثاء، على أهمية عمل مجلس النواب الليبي بنفس الوتيرة التي عمل بها طيلة الأسابيع الماضية خلال عملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وأن يعمل خلال الأسابيع القادمة في اتجاه توحيد المناصب السيادية أو إعادة تشكيلها بشكل سريع جدا بالتنسيق مع مجلس الدولة استكمالا لمخرجات الاتفاق السياسي لإنهاء الانقسام في هذه المؤسسات المهمة لكل الليبيين.

وفيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، طالب هدية البرلمان والمجلس الاعلى للدولة بأن يتخذا الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل ووفق مخرجات الاتفاق السياسي، بما يساهم في تخفيض معاناة الشعب من نقص في السيولة، والعمل على معالجة الدين العام في المرحلة المقبلة.

هذا المحتوى من

مجلس النواب الليبي زايد هدية حكومة ليبيا المصالحة الليبية

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على سوق بمأرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لموقعة الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا