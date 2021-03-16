رئيس الحكومة الليبية يوجه بعدم اتخاذ إجراء تغييرات على بعض المراكز القانونية

ليبيا - (أ ش أ)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعليمات لوزراء حكومتي الوفاق والمؤقتة بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية (تصريف الأعمال) التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وقال الدبيبة، وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم الثلاثاء، إن كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني