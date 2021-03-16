دول في الاتحاد الأوروبي ترغب في آلية تصحيح لتوزيع اللقاح

فيينا - (د ب أ)

دعا المستشار النمساوي زباستيان كورتس وقادة خمس دول أخرى في وسط وشرق أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء "آلية تصحيح" لمعالجة قضايا التوزيع غير المتكافئ للقاحات في التكتل الأوروبي.

وكان كورتس ونظرائه من بلغاريا وكرواتيا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، غامضين بشأن تفاصيل خطتهم بعد إجراء محادثات في فيينا اليوم الثلاثاء.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد هرلاء القادة ما يرون أنه توزيع غير عادل من الاتحاد الأوروبي لجرعات لقاح فيروس كورونا.

وقال كورتس اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي أن يظل الأمر على ما هو عليه"، بينما التزم الصمت بشأن أي مقترحات ملموسة.

ووصف رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا الجهد المشترك بأنه "تحذير في الوقت المناسب" لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه إذا كان توزيع اللقاح غير متكافئ، فقد "يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية".

وأشار رؤساء الحكومات، إلى أنه من المقرر إجراء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل مساء اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

وفقًا لاستراتيجية التكتل الخاصة باللقاح، تحصل جميع دول الاتحاد الأوروبي على اللقاحات المعتمدة في نفس الوقت، مع توزيع الجرعات المتاحة وفقًا لحجم السكان.