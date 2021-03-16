مقتل عسكريين إيرانيين اثنين في دير الزور السورية
سوريا - (أ ش أ)
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عسكريين إيرانيين اثنين في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني قوله: إن "العسكريين قتلا قبل ساعات، اليوم الثلاثاء، بمدينة الميادين السورية، دون ذكر أي تفاصيل عن الحادث".
وأضافت: "العسكري الأول يدعى مهدي بختياري ومن بلدة إسلام شهر غربي طهران، أما الثاني فيدعى مجتبي بركنجي وهو من أهالي مدينة سوادكوه شمالي إيران".
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