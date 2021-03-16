أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا

07:01 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الجزائر تمدد حظر التجوال في 16 ولاية لمكافحة كورونا

عبد العزيز جراد رئيس وزراء الجزائر

الجزائر - (أ ش أ)

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال المفروض في 16 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلاً إلى 5 فجرًا بسبب أزمة فيروس كورونا وذلك لمدة 15 يومًا.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد يطبق من غد، ويشمل ولايات الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

يذكر أن الجزائر تغلق منذ مارس الماضي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية وتعلق كافة رحلات الطيران بسبب أزمة الكورونا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الجزائري اليوم تمديد تعليق كافة تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات بالمقابر، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.

وكلف جراد بالعمل على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية.

هذا المحتوى من

عبد العزيز جراد حكومة الجزائر مكافحة كورونا حظر التجوال اجراءات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بريطانيا تسمح بتنظيم المظاهرات اعتبارًا من 29 مارس بعد تخفيف قيود كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يحقق فوزه الأول خارج الأرض بـ "المجموعات" بثلاثية في فيتا كلوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا