رئيس الوزراء الفرنسي: نمر بما يبدو أنه نوع من موجة ثالثة من كورونا
فرنسا - (أ ش أ)
قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمر بـ"ما يبدو أنه نوعٌ من موجة ثالثة" من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح كاستكس أمام البرلمان الفرنسي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن فرنسا تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة، محذرًا من أن الموجة الثالثة تشهد وجود متحورات عديدة من كورونا.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا يبلغ حوالي 4 ملايين شخص.
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