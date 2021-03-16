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الحكومة العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا

06:16 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الحكومة العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا

المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم

العراق- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال ناظم، خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم"، مؤكدًا أن الكوادر الصحية تبذل جهودًا كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها".

وأضاف، أنه تقرر فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية بعد 22 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحًا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملاً.

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Asha
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