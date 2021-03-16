أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مسؤول ليبي: ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

05:19 م الثلاثاء 16 مارس 2021
مسؤول ليبي: ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب الليبي

ليبيا - (أ ش أ)

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت وأداء اليمين الدستورية في طبرق ثم تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.

وقال افحيمة، وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، إن المشاهد الحضارية تتوالى من سرت قلب ليبيا النابض إلى طبرق دار السلام، واليوم في طرابلس حاضرة الوطن عروس البحر والنهر، موجها الشكر لكل من ساهم ويساهم في ذلك.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبه.

هذا المحتوى من

مجلس النواب الليبي صالح افحيمة حكومة الوحدة الوطنية سرت ليبيا

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تؤكد تقدير جهود السودان في استقبال اللاجئين والنازحين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يحقق فوزه الأول خارج الأرض بـ "المجموعات" بثلاثية في فيتا كلوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا