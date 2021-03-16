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خبير بريطاني: تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا يمكن أن يشكل كارثة

01:30 م الثلاثاء 16 مارس 2021
خبير بريطاني: تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا يمكن أن يشكل كارثة

لقاح أسترازينيكا

لندن - (د ب أ):

قال أستاذ في الطب التجريبي في كلية إمبريال كوليدج بلندن إن قرار تعليق استخدام لقاح أكسفورد/أسترازينيكا يمكن أن يتحول إلى "كارثة".

وأوصى البروفيسور بيتر أوبنشو من كانوا ينتظرون لقاح أسترازينيكا/أكسفورد بعدم القلق، مضيفا أنه من الواضح أن فوائد اللقاح تفوق "القلق المحتمل بشأن هذا النوع النادر من الجلطة الدموية".

وقال أوبنشو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء: "إنها حجة من جانب واحد تماما من الناحية الإحصائية، أننا بحاجة إلى التطعيم".

وأضاف: "اعتقد أنها كارثة بالنسبة لتوزيع التطعيم في أوروبا، والذي يعاني بالفعل من عدم الاستقرار إلى حد ما في عدد من البلدان".

وفي معرض مناقشة أفكاره حول سبب وقف العديد من الدول استخدام اللقاح، قال: "اعتقد أن اللجان قد تخشى عدم اتخاذ القرار بالتوقف مؤقتا على أساس أنها قد تعتبر مذنبة بطريقة ما إذا لم تفعل ذلك. ولكن في الواقع هذه حوادث نادرة".

لقاح أسترازينيكا لندن كلية إمبريال كوليدج

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