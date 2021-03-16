محتجون يعطلون الإنتاج في مصفاة نفط جنوبي العراق لليوم الثالث

بغداد - (د ب أ):

توقفت مصفاة محافظة ذي قار العراقية لتكرير النفط الخام بشكل كامل عن الإنتاج لليوم الثالث على التوالي بعد قيام متظاهرين بإغلاق المصفاة ومنعهم دخول العاملين.

يأتي ذلك في إطار احتجاجات شعبية للمطالبة بحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات في محافظة ذي قار /375 كم جنوبي العراق.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عشرات المتظاهرين في مدينة الناصرية أغلقوا الطرق المؤدية إلى مصفاة ذي قار النفطية لليوم الثالث على التوالي، ومنعوا دخول العاملين والمركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية إلى المصفاة احتجاجا على عدم تعيينهم.

وأفاد الشهود بأن مجاميع أخرى من المتظاهرين أغلقت مبنى دائرة فرع المنتجات النفطية في ذي قار وديوان مبنى المحافظة وعددا من الطرق والجسور رغم الانتشار الكبير للقوات الأمنية في الشوارع ومحيط الأبنية الحكومية.