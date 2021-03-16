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وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. رفع سعر البنزين بأكثر من 50% في سوريا

12:56 م الثلاثاء 16 مارس 2021
وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. رفع سعر البنزين بأكثر من 50% في سوريا

أرشيفية

دمشق- (بي بي سي):

رفعت الحكومة السورية سعر البنزين بأكثر من 50 في المئة، في ظل تفاقم أزمة شُح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الاثنين، قرارها تعديل سعر ليتر البنزين الممتاز، أوكتان 90، إلى 750 ليرة سورية، بعدما كان 475 ليرة، بزيادة قدرها نحو 58 في المئة.

وزادت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد، بعدما كان 1300 ليرة، في زيادة تقدر بنحو 54 في المئة.

وقررت الوزارة تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة ب 2700 ليرة في السابق. وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر البنزين، في وقت تسجل فيه الليرة السورية انهياراً متسارعاً.

وتخطى سعر الصرف، في الآونة الأخيرة، عتبة 4200 ليرة في مقابل الدولار، في السوق السوداء، في حين يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي 1256 ليرة في مقابل الدولار. وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تدابير التصدي لوباء كوفيد-19.

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