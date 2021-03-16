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كرواتيا تبدأ دراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي تمهيدا لاعتماده

12:46 م الثلاثاء 16 مارس 2021
كرواتيا تبدأ دراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي تمهيدا لاعتماده

لقاح سبوتنيك v

زغرب - أ ش أ

بدأت كرواتيا دراسة البيانات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لمعرفة مدى استيفائه المعايير المحلية تمهيدا لاعتماده.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الكرواتية للأدوية والمنتجات الطبية تدرس حاليا مدى استجابة الوثائق المقدمة من روسيا لطلب الجانب الكرواتي، ويمكن أن تطلب بيانات إضافية عن اللقاح من أجل ضمان الاستعداد لعمليات الشراء غير المجدولة للقاح.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه في حال استوفى "سبوتنيك V" المعايير المحلية، فسيتم اعتماده واستخدامه في كرواتيا.

كانت كرواتيا قد بدأت تطعيم السكان ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر 2020 بلقاح "فايزر-بيونتك" وتم تلقيح نحو 260 ألف شخص حتى الآن.

يذكر أن كرواتيا قد سجلت أكثر من 251 ألف إصابة وأكثر من 5 آلاف حالة وفاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

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