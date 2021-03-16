تعيين وزير صحة جديد في البرازيل للمرة الرابعة خلال جائحة كورونا
برازيليا - أ ش أ
أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، تعيين مارسيلو كيروغا كوزير جديد للصحة في البلاد .
وقال بولسونارو - خلال خطابه أمام مؤيديه في القصر الرئاسي حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم اتخاذ قرار اليوم بتعيين الدكتور مارسيلو كيروغا وزيرا للصحة وهو رئيس مجتمع أطباء الأمراض القلبية البرازيلي.. موضحا أن الفترة الانتقالية ستستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وأضاف الراديو أنه بهذا القرار يصبح كيروغا رابع وزير صحة في البرازيل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
يذكر أن أكثر من 278 ألف شخص توفوا بسبب الجائحة في البرازيل.
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