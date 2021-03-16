أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مصادر يمنية: الحوثيون يحرقون مزارع ومنازل المواطنين شمال الضالع

11:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
مصادر يمنية: الحوثيون يحرقون مزارع ومنازل المواطنين شمال الضالع

جماعة الحوثي

صنعاء - أ ش أ

أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية لجأت إلى إحراق مزارع ومنازل المواطنين في مناطق شمال الضالع، جنوبي اليمن، وذلك رداً على الهزائم والانكسارات التي تتكبدها على يد القوات المشتركة .

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " ميليشيا الحوثي الإرهابية أحرقت مزارع ومنازل المواطنين في منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة"، موضحة أن الميليشيا أقدمت على إحراق منزل القيادي بالمقاومة الشعبية شايف ناجي سنان الكائن بمنطقة الفاخر.

وأوضحت أن الميليشيات الحوثية المنتشرة في خطوط تماس جبهات الضالع تعيش في حالة هلع وذعر، مما دفعها إلى الانتقام بإحراق ممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها خاصة القريبة من المواجهات.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني كانت قد أحرزت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران

هذا المحتوى من

اليمن الحوثيون حرق منازل الحرب اليمنية

الخبر التالى:

تعيين وزير صحة جديد في البرازيل للمرة الرابعة خلال جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل زيادة يوليو.. دفعة جديدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا