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(إف بي آي) يستبعد الدافع الإرهابي في انفجار "ناشفيل"

06:52 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
(إف بي آي) يستبعد الدافع الإرهابي في انفجار "ناشفيل"

إف بي آي

واشنطن - (د ب أ):
بعد مضي قرابة ثلاثة أشهر على انفجار وقع يوم عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، استبعد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء الانفجار.

وذكرت الشرطة الاتحادية الأمريكية في بيان يوم الاثنين أن منفذ الهجوم كان مدفوعا "جزئيا بضغوطات الحياة" وأمور من بينها جنون العظمة و "عدة نظريات مؤامرة غريبة الأطوار".

وكشف تحقيقهم أن الرجل تصرف بمفرده لإعداد وتفجير "سيارة مفخخة".

وأوضح المكتب أن الرجل اختار على وجه التحديد موقع وتوقيت الهجوم حتى يكون له تأثير، لكن مع أدنى حد من احتمالية التسبب في إصابة الآخرين.

ووقع الانفجار في وسط مدينة ناشفيل قبيل فجر يوم الكريسماس.

وأسفر الانفجار عن مقتل الرجل الذي فجر القنبلة والذي تم التعرف عليه فيما بعد على أنه أنتوني وارنر ، وأصيب ثلاثة آخرون.

إف بي آي انفجار انفجار ناشفيل الإرهاب

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