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توجيه اتهامات لشخصين في واقعة الاعتداء على شرطة الكابيتول الأمريكي

04:58 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
توجيه اتهامات لشخصين في واقعة الاعتداء على شرطة الكابيتول الأمريكي

اقتحام مبنى الكابيتول

واشنطن - (د ب أ):
واجه رجلان اتهامات تتعلق باعتداءات 6 يناير على عناصر من شرطة الكابيتول، بمن فيهم ضابط الشرطة برايان سيكنيك، الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وأعلنت وزارة العدل أن جوليان خاطر من ولاية بنسلفانيا ، وجورج تانيوس من وست فرجينيا، اعتقلا يوم الأحد بناء على شكوى رفعت في محكمة اتحادية في واشنطن.

وذكرت الوزارة أن خاطر وتانيوس كانا في مبنى الكابيتول الأمريكي وأن لقطات فيديو أظهرتهما وهما يقومان معا برش مواد على أوجه وأعين أفراد الشرطة مباشرة.

وواجه كل من خاطر وتانيوس تهمة التآمر لإصابة شرطي، وثلاث تهم بالاعتداء على شرطي اتحادي بسلاح خطير وتهمة بإثارة اضطرابات مدنية وتهمة واحدة لعرقلة أو إعاقة إجراء رسمي، وتهم أخرى.

اقتحام مبنى الكابيتول شرطة الكابيتول واشنطن أمريكا

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