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الصحة العالمية: لم نجد ما يثبت العلاقة بين تلقي لقاح أسترازينكا وحدوث تجلطات دموية

11:06 م الإثنين 15 مارس 2021
الصحة العالمية: لم نجد ما يثبت العلاقة بين تلقي لقاح أسترازينكا وحدوث تجلطات دموية

تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):
قال تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه رغم قيام العديد من الدول بتعليق استخدام لقاح "استرازينكا" كإجراء احترازي بعد تقارير عن حدوث جلطات أو تخثر للدم، فإن ذلك لا يعني أن الأمر مرتبط باللقاح، لافتا إلى أن المنظمة تقوم بالتحقيقق وتستعرض البيانات الخاصة باستخدام اللقاح كما أنها على اتصال بوكالة الأدوية الأوروبية بشأن هذا الأمر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الاثنين تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمقر المنظمة فى جنيف
من جانبه، قال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة إن مسألة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كشرط للسفر هو أمر غير مبرر الآن خاصة مع عدم توفر اللقاح بشكل واسع النطاق على مستوى العالم وارتباط توزيعه حتى الآن بمستوى الدول الاقتصادى وثراوتها.
وأشار إلى أنه إذا كان الحديث عن تسجيل رقمي (سجلات إلكترونيه) للحاصلين على اللقاح فهذا أمر مهم ومفيد، لافتا إلى أنه حين تتوفر اللقاحات على مستوى العالم فيمكن تبادل السجلات الرقمية بين الدول ولكن بشرط ضمان الحفاظ على بيانات الأشخاص.

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