هولندا ترصد 10 حوادث صحية يحتمل ارتباطها بلقاح استرازينكا المضاد لكورونا

امستردام - (أ ش أ):

أعلنت الهيئة الهولندية المكلفة بالإبلاغ عن ردود الفعل السلبية للأدوية، اليوم الاثنين، عن رصدها لعشرة تقارير عن حوادث صحية بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا وذلك في أعقاب قرار السلطات وقف استخدام اللقاح كإجراء احترازي.

وأشار المركز - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الآثار الجانبية التي شوهدت في هولندا تشمل حالات تجلط الدم أو انسداد رئوي محتملة، ولم تشمل التبليغ عن حالات عانت انخفاضا في الصفائح الدموية ، كما حدث في الدنمارك والنرويج.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت، أمس، تعليق استخدام لقاح شركة "استرا زينيكا" حتى نهاية مارس الجاري على الأقل في إجراء احترازي، مضيفة "أنه تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد تطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق".

وكانت شركة استرازينيكا قد أكدت، أمس، أن مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على التطعيم من كوفيد-19 بلقاح استرازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أية فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه.