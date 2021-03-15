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الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

05:16 م الإثنين 15 مارس 2021
الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمهم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين أن "استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من استمرار للتصعيد الخطير الذي تمارسةالميليشيات الحوثية والإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة في تحد للقانون الدولي والإنساني بالإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل للجهود الدولية التي تبذل في سبيل وضع حد للصراع الدائر ‏من خلال التوصل إلى حل سياسي،أمر يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وزارة الخارجية الكويتية السعودية الطائرات المسيرة

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