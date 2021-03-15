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الحكومة الإيطالية تشدد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة كورونا

04:41 م الإثنين 15 مارس 2021
الحكومة الإيطالية تشدد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة كورونا

فيروس كورونا في إيطاليا

روما - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الإيطالية تشديد قيود حالة الطوارئ الصحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها تحويل 10 مقاطعات في البلاد ومحافظة ترينتو الواقعة شمال البلاد إلى مناطق حمراء، وبقية إيطاليا إلى برتقالية.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم /الاثنين/، أن المرسوم، الذي أطلقته الحكومة، ينص على قيود وتدابير للسفر، وزيارات للأقارب والأصدقاء، والمنازل الثانية، والمقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية، والمدارس بنحو 7 ملايين طالب (أي 8 من بين كل 10 طلاب يتلقون الدروس من المنزل).

وأوضح المرسوم أن المناطق الحمراء شملت مقاطعات (لاتسيو - لومبارديا - كامبانيا - موليزي - إميليا رومانيا - فريولي فينيتسيا جوليا - ماركي - بييمونتي - پوليا - فينيتو - مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي).

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