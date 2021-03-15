كورونا: تحذيرات في ألمانيا من بدء الموجة الثالثة من انتشار الفيروس
برلين- (بي بي سي):
حذر معهد روبرت كوخ الألماني من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سترتفع بشكل كبير بحلول عيد الفصح أي في غضون ثلاثة أسابيع ما لم يتحرك السياسيون الآن.
وجاء التحذير من المعهد الرائد في مجال مكافحة فيروس كورونا في أعقاب دعوة رئيس رابطة أطباء العناية المركزة في ألمانيا للعودة الفورية إلى الإغلاق.
وقال كريستيان كاراجيانيدس للإذاعة الألمانية إن انتشار السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا والأكثر قابلية للعدوى من فيروس كورونا يهدد بالدخول إلى الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.
وأعيد افتتاح المدارس ومحلات الحلاقة وبعض المتاجر هذا الشهر في ألمانيا.
وفي غضون ذلك، دعا زعيم ولاية بافاريا الجنوبية ، ماركوس سويدير ، السلطات الصحية إلى إصدار بيان واضح حول مدى جودة لقاح استرازينيكا.
وقال إنه يجب على السياسيين الحصول على جرعة اللقاح على الملأ لمواجهة الإحجام عن استخدامه بين الناس.
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