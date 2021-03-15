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الأردن يدين فتح كوسوفو سفارة في القدس

02:52 م الإثنين 15 مارس 2021
الأردن يدين فتح كوسوفو سفارة في القدس

وزارة الخارجية الأردنية

عمان- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين قيام كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز قوله إن "فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن "أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني"، مؤكدا أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وافتتحت كوسوفو أمس الأحد، سفارتها رسميا لدى إسرائيل في القدس، علما أنها وقعت مطلع فبراير الماضي، على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا مع إسرائيل.

وزارة الخارجية الأردنية الأردن كوسوفو القدس

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