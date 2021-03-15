تظاهرات للنساء في أستراليا بعد اغتصاب موظفة داخل البرلمان
سيدني- (بي بي سي):
تظاهر عشرات الآلاف من النساء في شتى أرجاء استراليا للمطالبة بالعدالة لضحايا الابتزاز والعنف الجنسي.
ورفع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان في كانبيرا، شعارات مؤيدة لموظفة حكومية سابقة تدعى، بريتاني هيغينز، اتهمت الشهر الماضي زميلة لها باغتصابها داخل مبنى البرلمان.
وتصاعد الغضب في الأسابيع الأخيرة بسبب تعامل الحكومة مع المزاعم.
ورفض منظمو المسيرات دعوة للقاء رئيس الوزراء سكوت موريسون، قائلين إنه لن يكون من المناسب الاجتماع خلف أبواب مغلقة.
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