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بايدن: التحقيقات مع حاكم "نيويورك" مستمرة وننتظر نتائجها

08:36 ص الإثنين 15 مارس 2021
بايدن: التحقيقات مع حاكم "نيويورك" مستمرة وننتظر نتائجها

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه ينتظر نتيجة التحقيقات مع حاكم نيويورك أندرو كومو، المتهم بقضايا التحرش الجنسي - للإطلاع عليها.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على كومو الاستقالة -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية-"أعتقد أن التحقيق جار، ويجب أن نرى ما سيخرج عنه من نتائج".
يذكر أن كومو يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي فضلا عن تعرضه لضغوط حول حجب إدارته عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بدور رعاية المسنين في الولاية.

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