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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التعاون مع الجهود الدبلوماسية الدولية لحل الأزمة اليمنية

06:41 ص الإثنين 15 مارس 2021
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التعاون مع الجهود الدبلوماسية الدولية لحل الأزمة اليمنية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):
عبَّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه بشأن الخسائر البشرية بين الشعب اليمني جراء استمرار النزاع في بلادهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء اتصال هاتفي بين بلينكن ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن جريفيث، أكد فيه بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم وحدة اليمن واستقراره وتحرره من التدخل الأجنبي، مشددا على أنه ليس ثمة حل عسكري لهذا الصراع.
وأضاف المتحدث أن الوزير الأمريكي نوَّه خلال الاتصال بأن جهود الولايات المتحدة من خلال مبعوثها الخاص باليمن تيم ليندركينج تهدف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية إلى جانب الأمم المتحدة والآخرين لإنهاء الحرب في اليمن، كما عبَّر بلينكن عن مساندة بلاده لمساعي المبعوث الدولي من أجل تكامل توجهات كافة الأطراف، مؤكدًا عزمه التعاون الوثيق مع هذه المساعي.

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وزير الخارجية الأمريكي الأزمة اليمنية الجهود الدبلوماسية الخسائر البشرية

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