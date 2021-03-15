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إحياء ذكرى 30 ألف شخص توفوا بسبب كوفيد-19 في نيويورك

06:36 ص الإثنين 15 مارس 2021
إحياء ذكرى 30 ألف شخص توفوا بسبب كوفيد-19 في نيويورك

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أحيت مدينة نيويورك يوم الأحد افتراضيا ذكرى أكثر من 30 ألف شخص توفوا بسبب كوفيد -19 منذ أول حالة وفاة تأكد إصابتها بفيروس كورونا قبل عام واحد بالضبط.

وكان موسيقيون من "نيويورك فولهارمونيك" من بين الفنانين الذين قدموا عرضا على الهواء مباشرة مساء الأحد من بروكلين.

وفي الوقت نفسه، تم عرض صور بعض المتوفين على أعمدة جسر بروكلين.

وقال بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك في بيان "الليلة، نكرم الأرواح التي فقدت في هذه الجائحة المروعة ونتحد معا كمدينة للحزن والشفاء والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقا".

وأضاف "ستنضم أصوات من جميع أنحاء المدينة كصوت واحد للتضامن وإظهار كيف سنظل أقوياء ومتفائلين ومصممين".

وتعرض دي بلاسيو لإنتقادات حادة لعدم تحركه بالسرعة الكافية لإغلاق الشركات والمدارس في ربيع العام الماضي، عندما أصبحت مدينة نيويورك بؤرة الجائحة في البلاد.

وساعدت عمليات الإغلاق ومتطلبات الحجر الصحي التي فرضت على المسافرين وقواعد التباعد الاجتماعي في السيطرة على معدل الإصابة.

نيويورك كوفيد -19 حالات وفاة

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