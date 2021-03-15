التحالف يدمر طائرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

الرياض - (د ب أ):

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في تصريح أدلى به للتلفزيون السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن" تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط".

واضاف المالكي "أن الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت الطائرة باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط "، مشيرا إلى أن "المنظومة الدفاعية نجحت في اسقاطها وتدميرها فور رصدها".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الخميس الماضي عن قيام قوات التحالف برصد وتدمير وحدة دفاع جوي معادية من نوع (سام – 6) تابعة للمليشيا الحوثية في مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

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