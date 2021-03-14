مسؤولان بريطانيان يدعوان لفتح تحقيق في تعامل الشرطة مع وقفة احتجاجية

لندن - (د ب أ)

دعا عمدة لندن صادق خان ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إلى فتح تحقيق مستقل في تعامل شرطة العاصمة البريطانية مع وقفة احتجاجية ليلية تحولت إلى العنف مساء أمس السبت، وتم تنظيمها للإعراب عن إدانة مقتل امرأة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن خان التقى بمسؤولين كبار في الشرطة اليوم الأحد، لكنه قال في تغريدة إنه "غير راض عن التفسير الذي قدموه".

ويعتزم برلمان المملكة المتحدة مناقشة قانون جديد من شأنه أن يضيق الخناق على الحق في الاحتجاج، بعد أن تعرضت شرطة لندن لانتقادات بسبب تعاملها مع الوقفة الاحتجاجية.

وذكرت بلومبرج أن التشريع المقرر عرضه على مجلس العموم يوم الإثنين سيزيد الجدل حول وفاة سارة إيفيرارد البالغة من العمر 33 عامًا، والتي اختفت في الثالث من مارس بعد عودتها إلى منزلها ليلاً عبر متنزه في جنوب لندن.

وأوضحت الوكالة أن التشريع سيحد من استخدام الضوضاء في التجمعات العامة ويفرض ضوابط جديدة على أولئك الذين يتجمعون حول مبنى البرلمان. كما يتضمن تدابير من شأنها تعزيز حماية النساء من الجرائم الجنسية وإرغام المدانين بالاغتصاب على قضاء المزيد من عقوبتهم في السجن.