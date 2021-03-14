أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"أسترازينيكا": لا دليل على أن اللقاح يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

10:10 م الأحد 14 مارس 2021
"أسترازينيكا": لا دليل على أن اللقاح يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

لقاح أسترازينيكا

برلين - (د ب أ)

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الأحد، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لـ(كوفيد-19) يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث علقت عدة دول استخدامه كخطوة احترازية.

وقالت الشركة إنها أجرت "مراجعة متأنية" للبيانات المتاحة عن أولئك الذين تلقوا حقنة أسترازينيكا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت المسؤولة الطبية بالشركة آن تايلور في بيان "لقد تلقى الآن حوالي 17 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لقاحنا، وعدد حالات الإصابة بجلطات الدم المبلغ عنها في هذه المجموعة أقل من مئات الحالات التي كان من المتوقع حدوثها بين عامة السكان".

وتابعت "لقد أدت طبيعة الوباء إلى زيادة الاهتمام في الحالات الفردية ونحن نتجاوز الممارسات القياسية لمراقبة سلامة الأدوية المرخصة في الإبلاغ عن أحداث اللقاح، لضمان السلامة العامة."

كان المسؤولون في أيرلندا وإقليم بيدمونت في إيطاليا أحدث من طالب بتعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من حدوث تجلط الدم. وعلقت عدة دول أخرى في أوروبا استخدامه في انتظار المزيد من الدراسات .

لقاح أسترازينيكا شركة أسترازينيكا جلطات الدم

الخبر التالى:

الجيش اليمني: مقتل 45 من الحوثيين في معارك بمأرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب محافظ "المركزي": السيسي وجه بمبادرة جديدة للتمويل العقاري بـ 100 مليار جنيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا