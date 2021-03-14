مقتل 20 شخصا على الأقل برصاص قوات الأمن في ميانمار
ناي بي تاو - (أ ش أ):
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الأحد برصاص القوات الأمنية في ميانمار أثناء محاولتها فض المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في فبراير الماضي.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن وسائل إعلام محلية في ميانمار أن مقاطع فيديو أظهرت فتح القوات الأمنية النار على مظاهرة في مدينة يانجون، أكبر مدن البلاد، ومحاولة فرار عشرات من المتظاهرين إلى الأزقة الضيقة، فضلا عن لقطات فيديو أظهرت أفراد الشرطة وهم يضربون ويركلون المعتقلين بالعصي والأقدام.
في غضون ذلك، أطلقت قوات الأمن نيرانها بشكل متكرر على متظاهرين مناوئين للانقلاب في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، وفي باجو القريبة من يانجون.
وقال شهود عيان في ماندالاي إن القناصة كانوا يطلقون النار من أسطح المباني.
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