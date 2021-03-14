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ليبيا: بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية

08:51 م الأحد 14 مارس 2021
ليبيا: بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

بدأ أعضاء في مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، التوافد إلى مدينة طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمقررة غدا /الاثنين/، وذلك وفق ما أعلنت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج.

وقالت صباح الحاج - في تصريح لـ "بوابة الوسط" الليبية - إن عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضرون جلسة مجلس النواب غداً، ويضم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 35 وزيراً، وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة مؤقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية، فيما حازت النساء خمس حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد.

كما شمل التشكيل الوزاري حليمة إبراهيم عبد الرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي عثمان أوكي للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

وكان من المقرر عقد جلسة أداء اليمين في مدينة بنغازي، لكن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال إن نقل الجلسة لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني، مؤكدا أن مدينة بنغازي آمنة.

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