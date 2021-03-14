جيش ميانمار يفرض الأحكام العرفية مع تصاعد الاحتجاجات ضد الانقلاب
نايبيداو - (بي بي سي)
فرضت الأحكام العرفية في بلدتين فى ميانمار وقتل ما لا يقل عن 14 متظاهرًا في اشتباكات مع الشرطة في مدينة يانجون.
وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في منطقة هلاينج ثاريار في يانجون بينما استخدم المتظاهرون العصي والسكاكين.
وأعلنت القيادة العسكرية عن فرض الأحكام العرفية في المنطقتين بعد تعرض الشركات والمصالح الصينية للهجوم.
ويرى المتظاهرون أن الصين تقدم الدعم للجيش فى ميانمار.
وشهدت ميانمار احتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي سقط خلالها عشرات المتظاهرين.
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