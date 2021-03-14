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جيش ميانمار يفرض الأحكام العرفية مع تصاعد الاحتجاجات ضد الانقلاب

07:57 م الأحد 14 مارس 2021
جيش ميانمار يفرض الأحكام العرفية مع تصاعد الاحتجاجات ضد الانقلاب

جيش ميانمار

نايبيداو - (بي بي سي)

فرضت الأحكام العرفية في بلدتين فى ميانمار وقتل ما لا يقل عن 14 متظاهرًا في اشتباكات مع الشرطة في مدينة يانجون.

وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في منطقة هلاينج ثاريار في يانجون بينما استخدم المتظاهرون العصي والسكاكين.

وأعلنت القيادة العسكرية عن فرض الأحكام العرفية في المنطقتين بعد تعرض الشركات والمصالح الصينية للهجوم.

ويرى المتظاهرون أن الصين تقدم الدعم للجيش فى ميانمار.

وشهدت ميانمار احتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي سقط خلالها عشرات المتظاهرين.

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جيش ميانمار الأحكام العرفية نايبيداو مدينة يانجون

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