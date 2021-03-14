أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد خضوعه لفحوصات طبية بالولايات المتحدة
الكويت - ( د ب أ )
غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، مساء اليوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية ، متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد أن خضع لبعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بالنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) .
كان أمير الكويت قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري لإجراء فحوصات طبية معتادة .
وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد.
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