أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد خضوعه لفحوصات طبية بالولايات المتحدة

الكويت - ( د ب أ )

غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، مساء اليوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية ، متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد أن خضع لبعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بالنجاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) .

كان أمير الكويت قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري لإجراء فحوصات طبية معتادة .

وتولى الشيخ نواف (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد.