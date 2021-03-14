فوتشي يحذر من خطر كبير بأمريكا جراء تردد جمهوريين من تلقي لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إحجام قطاعات معينة من المواطنين عن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد جهود مكافحة الجائحة.

وقال أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة إن بي سي التليفزيونية الأمريكية عند سؤاله عن استطلاع أظهر أن العديد من الجمهوريين، خاصة الرجال، لا يريدون الحصول على لقاح، "إنني لم أستوعب ذلك".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوتشي قوله إنه "يتعين علينا فصل القناعات السياسية عن المنطق وأمور الصحة العامة التي لا تحتاج إلى تفكير".

كان استطلاع رأي لشبكة "بي بي إس نيوز أور إن بي آر ماريست" قد أظهر يوم الخميس الماضي أن 41 بالمئة من الأمريكيين المعروفين بأنهم جمهوريون، ومن بينهم 49 بالمئة من الرجال من ذوي الأفكار الجمهورية، قالوا إنهم لن يتلقوا على أي من اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا، التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية. وقال ستة بالمئة فقط من الرجال من أصحاب الميول الديمقراطية إنهم سيفعلون الأمر نفسه.

وحل فوتشي ضيفًا على ثلاث برامج تليفزيونية منفصلة بمناسبة مرور عام منذ اعتبار تفشي مرض كوفيد-19 جائحة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية.

وواصل تحذيره من الشعور بالرضا في الولايات المتحدة حتى على الرغم من تراجع حالات الإصابة وأعداد المرضى بالمستشفيات بشكل حاد، مع تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا.