العراق والصين يبحثان الإسراع بتجهيز العراق بالكميات المطلوبة من سينوفارم

بغداد - (أ ش أ):

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، مع السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو، إمكانية حث الشركة المصنعة للقاح سينوفارم، على إسراع بتجهيز العراق بالكميات المطلوبة؛ من أجل استمرار وزارة الصحة بتطعيم الفئات المشمولة التي حددتها مسبقاً.

وأعرب الأمين العام - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الأحد - عن شكر الحكومة العراقية لمبادرة الحكومة الصينية بإهداء الوجبة الثانية من اللقاحات إلى الشعب العراقي، معتبرا إياها مبادرة جيدة وخطوة إنسانية تدل على مدى عمق العلاقات الثنائية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين،مشيرا إلى رغبة الحكومة العراقية في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والإسراع بالمباشرة في مشروع إنشاء (1000) مدرسة في عموم المحافظات كخطوة أولى، بعد أن أكمل الجانب العراقي وضع التصاميم الهندسية وتخصيص قطع الأراضي.

وأعلن عن رغبة العراق وترحيبه بالشركات الصينية الرصينة والمتخصصة بإنشاء المشروعات السكنية والبنى التحتية والصحية خلال الفترات اللاحقة، من خلال أخذ السفارة الصينية على عاتقها مفاتحة الشركات المعنية عبر الطرق الدبلوماسية.

ومن جهته أكد السفير الصيني جدية حكومة بلاده في تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية، ورغبة الشركات الرصينة في الدخول بقوة إلى الساحة العراقية للإسهام بإعادة إعمار العراق في القطاعات كافة، وأن السفارة الصينية في بغداد تتابع مع الشركات الصينية آليات التعاقد والمباشرة بتنفيذ المشروعات الحيوية.

وأشار لمتابعته شخصيا للشركة المنتجة للقاحات، وإيلاءها الأهمية القصوى لتجهيز العراق بكميات اللقاحات الخاصة بوباء كورونا في أسرع وقت ممكن، موضحا أن علاقة الصين مع العراق تحمل دلالات كبيرة من خلال الملفات المشتركة بين الجانبين.