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أيرلندا تعلق مؤقتا استخدام أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسببه بتجلطات دموية

05:30 م الأحد 14 مارس 2021
أيرلندا تعلق مؤقتا استخدام أسترازينيكا بسبب مخاوف من تسببه بتجلطات دموية

لقاح أسترازينيكا

دبلن - (أ ش أ):

علقت السلطات الصحية بأيرلندا مؤقتا استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المطور من شركتي (أوكسفورد/أسترازينيكا)؛ بعد إفادة بعض التقارير بحدوث تجلطات دموية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وقال نائب كبير المسؤولين الصحيين في البلاد رونان جلين - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه "في أعقاب التقارير والمناقشات مع هيئة تنظيم المنتجات الصحية، فإن اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيم قد أوصت بإرجاء مؤقتا إعطاء لقاح شركة أسترازينكا المضاد لكورونا بداية من صباح اليوم /الأحد/".

وأضاف "لم يتم التوصل إلى وجود أي رابط بين لقاح أسترازينكا المضاد للفيروس وهذه الحالات.. ومع ذلك، فإنه بناء على مبدأ الوقاية وانتظار تلقي مزيد من المعلومات، قد أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيم بالإرجاء المؤقت لبرنامج تطعيم لقاح أسترازينكا في أيرلندا".. موضحا أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيم مجددا، وأنه سيتم إصدار بيان آخر بعد ذلك.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى للقاحات التي قدمت في أيرلندا من إنتاج شركة (فايزر)، وأنه تم إعطاء 589 ألفا و521 جرعة للأشخاص في البلاد، من بينهم 452 ألفا و927 جرعة من شركة (فايزر) و117 ألفًا و507 جرعات من شركة (أسترازينيكا).

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