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أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة متوجھا إلى أوروبا في زیارة خاصة

04:38 م الأحد 14 مارس 2021
أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة متوجھا إلى أوروبا في زیارة خاصة

الشیخ نواف الأحمد الجابر

الكویت- (أ ش أ):

غادر أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الیوم الأحد، الولایات المتحدة الأمریكیة متوجھا إلى أوروبا في زيارة خاصة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبیة المعتادة في مدینة نیویورك والتي تكللت بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه كان في وداع الأمير سفیر دولة الكويت لدى الولایات المتحدة الأمریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكویت لدى الأمم المتحدة السفیر منصور عیاد العتیبي، وقنصل الكویت لدى مدینة نیویورك حمد علي الھزیم وأعضاء السفارة.

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الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الولايات المتحدة أوروبا

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