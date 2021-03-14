اعتداء على مركز لحرس السواحل في إيران بعد مقتل شخص بإطلاق نار

طهران- (أ ف ب):

أصيب عدد من حرس السواحل في جنوب إيران بجروح جراء اعتداء على مركزهم بعد مقتل شاب في مناوشات بين وحدتهم ومهربين، وفق ما أفادت صحيفة "كيهان" الأحد 14 مارس 2021.

ووقعت هذه الأحداث يوم الجمعة 12 مارس 2021 في منطقة سيريك المطلة على مضيق هرمز، في محافظة هرمزكان في جنوب إيران، وفق ما أوردت صحيفة "كيهان" المحافظة وعدد من وسائل الإعلام المحلية.

وأشارت كيهان الى أن "شخصا على متن قارب للتهريب قتل بالرصاص من قبل حرس الحدود" المكلفين بمراقبة السواحل، وذلك نقلا عن العميد حسين دهكي، قائد حرس الحدود في محافظة هرمزكان.

وأفاد أن العناصر أطلقوا النار باتجاه "قوارب ضالعة في تهريب المحروقات ضمن عصابة منظمة"، بعدما تجاهل من كانوا على متنها طلقات تحذيرية ورموا باتجاه العناصر مقذوفات بعضها "قابل للاشتعال".

ووفق عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، أدت هذه المناوشات إلى مقتل شخص من القاطنين في سيريك، ويبلغ 31 عاما. وبعد ساعات من ذلك "تجمع سكان أمام مركز حرس الحدود" في سيريك احتجاجا، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي "إيريب نيوز".

وبحسب ما نقلت "كيهان" ووسائل إعلام أخرى عن العميد دهكي، قام المحتجون "بتحريض من معارضين" للجمهورية الإسلامية، بمهاجمة مركز حرس الحدود ما أدى لإصابة "عدد من عناصر حرس الحدود بجروح بالغة"، إضافة إلى "أضرار مادية مهمة".

وتأتي هذه الأحداث بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اضطرابات شهدتها مناطق في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان في جنوب شرق إيران.

ووفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قتل شخصان، بينهم عنصر من الشرطة، في سلسلة أحداث شهدتها المحافظة في أواخر فبراير 2021.

واندلعت هذه الأحداث على خلفية أعمال نقل وقود في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2021، أن الأحداث في سيستان-بلوشستان أدت إلى وفاة 12 شخصا على الأقل بينهم قاصران، منتقدا ما اعتبره استخداما للقوة "الفتاكة" من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وغالبا ما تشهد المياه القريبة من السواحل المطلة على مضيق هرمز، إشكالات بين قوات الأمن الإيرانية وأشخاص يعملون في مجالات التهريب.

ويناهز سعر ليتر الوقود في إيران نحو 10 سنتيم من اليورو، وفق سعر الصرف الراهن، وتشهد المناطق الحدودية نشاطا لإعادة بيع هذه المادة.