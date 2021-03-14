أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

سلاح الجو الليبي يدك مواقع لداعش في أوباري

12:10 م الأحد 14 مارس 2021
سلاح الجو الليبي يدك مواقع لداعش في أوباري

مقاتلات سلاح الجو الليبي

طرابلس – (أ ش أ):

استهدف سلاح الجو الليبي فجر اليوم الأحد، بعدة ضربات جوية أوكارا لتنظيم داعش في مدينة أوباري، ما أسفر عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر التنظيم وتفجير مخزنًا للذخيرة .

وقال مصدر عسكري في أوباري -لبوابة أفريقيا الاخبارية الليبية- إنه عقب سلسلة ضربات جوية استهدفت مقرات التنظيم، اقتحمت قوة تابعة للقوات المسلحة تلك الأوكار وقبضت على رجلين وامرأة أحياء كما صادرت كمية من الأسلحة.

هذا المحتوى من

سلاح الجو الليبي طرابلس داعش الارهاب

الخبر التالى:

وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في نيوزيلندا تنديدا بالانقلاب العسكري في ميانمار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا