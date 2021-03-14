سلاح الجو الليبي يدك مواقع لداعش في أوباري
طرابلس – (أ ش أ):
استهدف سلاح الجو الليبي فجر اليوم الأحد، بعدة ضربات جوية أوكارا لتنظيم داعش في مدينة أوباري، ما أسفر عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر التنظيم وتفجير مخزنًا للذخيرة .
وقال مصدر عسكري في أوباري -لبوابة أفريقيا الاخبارية الليبية- إنه عقب سلسلة ضربات جوية استهدفت مقرات التنظيم، اقتحمت قوة تابعة للقوات المسلحة تلك الأوكار وقبضت على رجلين وامرأة أحياء كما صادرت كمية من الأسلحة.
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