أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

صحيفة سعودية: سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية حق أصيل لها

12:09 م الأحد 14 مارس 2021
صحيفة سعودية: سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية حق أصيل لها

الجيش السعودي

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية وتبادل الخبرات مع الأصدقاء حق أصيل لها، حتى ولو أثار ردود فعل البعض ممن اعتادوا التدخل في شؤون الغير.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان («عين الصقر».. الجاهزية أعلى) - أن السعودية تواصل سعيها الدؤوب للتطور في كافة المجالات فها هي مقاتلاتها من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة تصل إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1) المزمع تنفيذه خلال الشهر الحالي، بمشاركة القوات الجوية اليونانية في سماء البحر المتوسط.

وأضافت أن الهدف من مشاركة السعودية في هذا التمرين هو صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

هذا المحتوى من

الجيش السعودي السعودية الرياض

الخبر التالى:

صحيفة سعودية: وتيرة التبرع بلقاحات كورونا للدول الفقيرة لا تتناسب مع المتطلبات الصحية الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا