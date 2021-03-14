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وزير الخارجية اليوناني: طموح تركيا النووي قد يؤدي إلى تشرنوبل جديدة

12:08 م الأحد 14 مارس 2021
وزير الخارجية اليوناني: طموح تركيا النووي قد يؤدي إلى تشرنوبل جديدة

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس

أثينا- (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، عن مخاوف بلاده من أن طموح تركيا النووي قد يؤدي إلى تشرنوبل جديدة في شرق المتوسط.

وقال ديندياس، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن اليونان لديها مخاوف من مشروع تركيا لبناء محطة "أكويو" النووية لإنتاج الطاقة الكهروذرية في جنوب البلاد.

وفي نفس السياق، قالت مصادر يونانية إن تركيا تخطط لبناء 3 محطات نووية للطاقة، وستعمد إلى تدريب مهندسيها النوويين، وتسعى للوصول إلى الموارد ذات الأغراض المزدوجة وهي العناصر المنشطرة والمعدات المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حد سواء.

ومن بين محطات الطاقة النووية الثلاث المخطط لها، فإن المحطة الأبعد هي تلك الموجودة في "أكويو"، على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا بالقرب من مدينة مرسين، ويجري إنشاء أو التخطيط لمحطتين أخريين، في سينوب على البحر الأسود وإيغنادا في تراقيا الشرقية، أيضا على البحر الأسود، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

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نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني اليونان تشرنوبل

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