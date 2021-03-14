الجيش الوطني اليمني يعلن تقدمه في جبهة مقبنة غربي تعز
صنعاء - (أ ش أ):
أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد تقدمه في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .
وأكد الجيش الوطني اليمني - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - مقتل 35 عنصرا وإصابة العشرات في صفوف الميليشيات الحوثية، كما حقق تقدماً في مديرية عبس في جبهة حجة، موضحا إنه استعاد السيطرة على العديد من القرى والمساحات باتجاه شمال محافظة الحديدة .
من جانبه، أشاد التحالف الوطني للقوى والأحزاب اليمنية بالانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبجهود ودعم التحالف العربي للجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيات الحوثي.
بدوره، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي أن الجيش اليمني ألحق بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في عناصرها وأسلحتها الثقيلة خلال المعارك في عدد من الجبهات.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
190280
عدد المصابين
-
146803
عدد المتعافين
-
11256
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان