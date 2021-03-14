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الجيش الوطني اليمني يعلن تقدمه في جبهة مقبنة غربي تعز

08:15 ص الأحد 14 مارس 2021
الجيش الوطني اليمني يعلن تقدمه في جبهة مقبنة غربي تعز

الجيش الوطني اليمني

صنعاء - (أ ش أ):
أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد تقدمه في جبهة مقبنة غربي تعز، وذلك بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .
وأكد الجيش الوطني اليمني - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - مقتل 35 عنصرا وإصابة العشرات في صفوف الميليشيات الحوثية، كما حقق تقدماً في مديرية عبس في جبهة حجة، موضحا إنه استعاد السيطرة على العديد من القرى والمساحات باتجاه شمال محافظة الحديدة .
من جانبه، أشاد التحالف الوطني للقوى والأحزاب اليمنية بالانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبجهود ودعم التحالف العربي للجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيات الحوثي.
بدوره، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي أن الجيش اليمني ألحق بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في عناصرها وأسلحتها الثقيلة خلال المعارك في عدد من الجبهات.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الوطني اليمني جبهة مقبنة الميليشيات الحوثية

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