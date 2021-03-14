منظمة العفو الدولية تدين الاعتداءات على الصحفيين في ميانمار

برلين - (د ب أ):

انتقدت منظمة العفو الدولية وبشكل حاد الأساليب القمعية المستخدمة ضد الصحفيين الذين حاولوا تغطية الانقلاب في ميانمار والأحداث التالية له.

وقال ماركوس بيكو، رئيس منظمة العفو الدولية في ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المراسلين المحليين أجبروا على الاختباء بسبب الهجمات، كما تعرض الصحفيون الأجانب للمطاردة وتم منعهم من أداء عملهم.

وأكد بيكو أن اعتقال الصحفي البولندي روبرت بوكاجا "يتناسب مع هذه الصورة ويجب إدانته بأقسى الطرق".

وذكرت تقارير إعلامية أن بوكاجا، الذي يعمل لصالح (د.ب.أ) ووسائل إعلام أخرى في ميانمار، احتجزته قوات الأمن في تاونجي يوم الخميس. وبحسب التقارير فقد تعرض للضرب أثناء احتجازه.

وتحاول السفارة الألمانية في ميانمار الوصول إلى بوكاجا. والذي لا يزال مكانه غير معروف. ودعت يوم السبت أن يتلقى بوكاجا "معاملة عادلة وإنسانية".

وتصاعدت التوترات في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في أول فبراير، الذي دفع المتظاهرين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الحكومة المدنية. وقوبلت الاحتجاجات بردود فعل عنيفة من قوات الأمن، التي لم تهاجم المتظاهرين فحسب، بل أيضا المراسلين الذين يغطون الاضطرابات.

وقال بيكو إن الصحفيين على الأرض واهتمام العالم هم أهم الحلفاء في الوقت الحالي لشعب ميانمار. كما تعد التقارير الصحفية الدولية مهمة للحفاظ على تركيز انتباه العالم على ميانمار ولمقاومة العنف المستخدم من قبل السلطات.

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