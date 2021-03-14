كوريا الجنوبية تسجل 459 إصابة إضافية بفيروس كورونا
سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 459 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95635 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضا حالتي وفاة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1669.
وتعافى 783 شخصا من مرضى كوفيد-19 ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 87408 أشخاص.
وتلقى 3487 شخصا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من حصلوا على التطعيم إلى 587884 شخصا.
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